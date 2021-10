TEAM SNOR TA CLA P’E SIGUIENTE!

Calabas/Kudawecha – TEAM SNOR kiermen ken cu bin ta haya! Un berdadero campeon no mester di suerte yega cerca dje, e mes ta yam’e! Palabranan fuerte di un tal Snor Perez despues di nan tremendo encuentro contra e team di cas, esta TEAM 99 di e famoso y unico Domino Square Garden na Calabas.

Na cuminsamento dje bataya, diasabra ultimo 2 di oktober, TEAM SNOR tabata “zing een toontje lager” p’un rato, ya cu e mercenarionan di Han a ranca sali full speed! Den rato di ora, TEAM SNOR ta atras c’un par di wega y a cuminsa wak nervioso rond manera hende cu a perde florin y a haya diesplaca bek. Un yoramento sin fin cu TEAM 99 tin yen di hitmen dje team cu ta bou influencia dje strea di Nort. Pero, con cu bin con cu bay, kico a cuminsa bay fout despues den e batayon di sicario di TEAM 99, ainda ta un misterio. Guynan fuerte, “zware jongens” manera Licenciado Yoyo, Dr. Sneek, Prof. Jansen, “Mahoday Sahib” Sam, Captain Chiks, y varios coordinador Medico, un pa un a haya sla di TEAM SNOR. Rumornan fuerte ta core cu por ultimo ta Captain Chiks mes a laga e barco yena cu hitman sink!

Algo a bay fout … señalnan di whatsapp y FB a crash, señanan no tabata pasa bon, pero un cos por constata indiscutiblemente ta cu Snor Perez no ta un coach estilo Koeman, si no mas bien un Louis van Gaal (cu bigote). Na half time score tabata preta cu diferencia minimo di 11-10 pa Snor, pero despues di a bati ariba muraya den kleedkamer y a dal un bon “peptalk”, TEAM SNOR a sali brabo y suta TEAM 99 cu score convincente di 21-16! Lamentabelmente, na final dje wega, nos coresponsal no por a logra saca un potret di grupo di TEAM 99 … nan a disparce manera ijs den planchi! Keda pendiente, pasobra ta bay tin mas wega cayente e luna aki n’e unico y indiscutibel Domino Square Garden na Calabas!