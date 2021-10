TA PREMIRA CU PA OTRO SIMAN TA SOLUCIONA RETO NA EPB PA HOBENNAN POR ININCIA SCOL.

Posted in

ORANJESTAD – Na EPB tin 33 hoben cu no por a cuminsa scol ainda pa cual ta lamenta esaki. 21 di e hobennan aki ta cay bou di EPB Oranjestad y 12 ta cay bou di EPB San Nicolas. Ora cu como e Minister noboencarga cu enseñansa Endy Croes a haci pregunta di e situacion, a ricibi informacion cu tin un norma pa locual ta trata oranan extra (over uren). E norma ta encera cu maestronan no por pasa 4% na ora extra. Teniendo nacuenta cu pareu cu e norma aki tin e ley di ‘leerplicht’, mesora Minister Croes a haci e peticion pa inspectiecomunica cu EPB pa por yega na un solucion.

E conseho cu a ricibi di inspectie ta positivo pa nan por habridos klas mas. Sinembargo eorey lo bay surpasa e norm y e Minister encarga lo tin cu tuma un decision al respecto esaki. A base di calculacionnan preliminario si habri e dos klasnan e norma lo cambia pa algo bou di 6%.

‘Mirando e importancia di e situacion, leerplicht y e vision pa percura pa brinda estudio di calidad pa tur nos muchanan, nosa pidi pa mira internamente den nos propio presupuesto con por aloca extra placa pa esaki,’ Minister Croes a bisa.

Concluyendo Minister Croes a bisa cu e situacion ta bayendoriba e bon caminda y e siman aki lo concretisa e solucion pa e problema aki y habri e dos klasnan. ‘E ta nos deber pa percuracu e muchanan aki haya scol y cuminsa scol. Ta premira cu pa otro siman lo tin e solucion pa e hobennan aki por cuminsanan scol.’