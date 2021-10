Luna di Adultonan Mayor: DANKI NA E METODO DIGITAL NOS GRANDINAN POR A KEDA MAS DEN CONTACTO CU FAMIANAN

Posted in

“Nos mester por duna nos adultonan mayor tur e hermentnan necesario pa no perde nan autonomia pa motibo di no sa con pa uza technologia digital”

Mundialmente ta celebra prome di October como Dia di Adultonan Mayor. Na Aruba, esaki ta un fecha hopi importante na unda atencion ta wordo poni na e personanan den nos comunidad cu a construi nos pais pa awe nos tur por goza di dje. Siman pasa, Gobierno di Aruba a decreta October completo como luna di Adulto Mayor na Aruba pa asina henter e luna por conscientisa nos pueblo e importancia di nos adultonan mayor den bida di un pais.

Tur aña, Nacionnan Uni ta scoge un tema dia 1 di October y e aña aki ta tema ta ‘Igualdad den Digitalisacion den Edad’. Esaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa, ta importante pasobra awor mas cu nunca digitalisacion ta comunica nos cu henter mundo. Den su discurso na e evento di Adultonan Mayor na Cas di cultura siman pasa diabierna atardi, Prome Minister a enfatisa cu ta danki na e metodo digital, nos por a keda mas conecta cu nos grandinan durante e pandemia aña pasa.

“Nos a wak kico a pasa durante pandemia cu nos no por bishita otro manera nos tabata kier y danki na e metodo digital nos por a keda mas den contacto cu otro. E necesidadnan di cada persona ta diferente y mester tene cuenta cu n’e. Loke pa algun ta facil di compronde den e mundo digital, pa otro por tuma un poco mas tempo, un poco mas pasenshi y dedicacion pa por integra den e mundo di techcnologia. Nos mester por duna specialmente nos adultonan mayor tur e hermentnan necesario pa no perde nan autonomia pa motibo di no sa con pa uza technologia digital. Y p’esey mi kier gradici tur instancia cu ta yuda den crea e brug aki entre tur hende a traves di digitalisacion, entre otro Movimento ta Bida den e proyecto ‘Hunto Grandi, Grandi Hunto’. Danki pa a mira e importancia pa duna e guia y sosten na e adultonan mayor pa asina nan por domina e technologia basico.

Danki na Grupo Nucleo pa e iniciativa grandi aki. Por conta cu e sosten y cooperacion di Gobierno unda cu tin mester awor mas cu nunca”, Prome Minister a duna di conoce.