Informe di a mira sospechoso den negoshi a resulta alarma via email cu a purba ranca na e porta

Diahuebs madruga a drenta informe di cu alarma a bay on y ta mira ladron via telefon den e lugar di negoshi di celular na Shaba, mesora a dirigi 2 patruya na e sitio. Na yegada di e patruyanan a mira cu e lugar ta intacto y no ta mustra cu nan lo a kibra drenta paden ni for di dilanti ni for di patras, pa mas siguranza polis a subi riba dak pa controla pero tur cos ta ok. Na yegada di esun encarga hunto cu polis a drenta paden y no tabata tin nada particular. Na final a bin tende cu ta un email a drenta cu desconocidonan a purba ranca e porta!