Luna di october, luna di flor. Dia 6 di october ta luna nobo- segun nos adultonan mayor un bon dia pa planta

ORANJESTAD – Luna di october, luna di flor. Nos muchanan a siña e cantica aki na basisschool y durante misa rond di Aruba ta canta e cantica aki den luna di october. Dia 6 di october ta luna nobo. Un bon dia, segun nos adultonan mayor, pa planta of transplanta mata.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta e departamento encarga cu formulacion di e maneho tocante nos naturalesa y medio ambiente na Aruba. Ademas di esaki, DNM tambe ta yuda conscientisa riba temanan cu ta cay bou di e capa di Naturalesa y Medio Ambiente di cual un di nan ta e topico di nos flora, nos matanan.

Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adultonan Mayor tambe a proclama luna di october como e luna di adultonan mayor. Nos generacionnan nobo tin masha hopi pa siña di nos adultonan mayor. Ta nan ta esunnan cu ta pasa e custumbernan, conocemento, cultura y hopi mas pa e generacion nobo. Si nos wak riba nos calendario, nan ta indica cu dia 6 di october ta luna nobo. Nos adultonan mayor ta bisa cu ora ta luna nobo, ta dia pa planta of transplanta matanan. Tambe tin hendenan cu pensamentonan diferente. Nan ta basa nan mes ariba e hecho cu nan ta planta tur dia y e matanan ta bay bon tambe. Hopi cientifico no ta basa nan enseñansa of estudio riba luna nobo of yen, nan no ta kere den esey. Pero generalmente plantamento tin hopi beneficio pa tur hende y nos planeta. Recientemente, nos a tuma nota di organisacionnan no-gubernamental cu tin accion di plantamento na diferente sitio na Aruba. Esaki ta di encurasha y aprecia masha hopi mes.

Na cuminsamento di luna di october nos minister president a pone riba su pagina social “Luna di october, luna di flor”, luna cu tur dia e lo pone un potret di flor pa asina alegra e dia. E ta invita un y tur pa join e den e challenge nobo cu el a yama #LunaDiFlorChallenge. Pa asina nos yena facebook yen di potretnan di flor. Na Aruba nos tin hopi mata local cu tambe ta saca flor bunita. Por pensa ariba e matanan cu ta floria geel manera Kibrahacha, Foyo di cruz, mata Combles, Cawara di mondi, Curahout, Brazil, Taki, Supi, Tuna, y asina por menciona hopi mas.

DNM kier uni na e yamada di minister president pa no solamente pone un bunita potret di flor riba e plataforma social Facebook, pero tambe riba 6 di october planta un mata of transplanta un mata. Ora di haci uzo di e #LunaDiFlorChallenge por pone un flor di un mata local cu ta saca flor, por pone e color di flor cu e mata ta saca y pone #Dnmaruba pa nos por wak e flornan y e nomber local. Feliz luna di october dedica tambe na nos adultonan mayor. Nos ta yama boso danki pa boso conocemento.