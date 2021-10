Posted in









Diaranzon mainta a drenta informe di cu tin un persona desconosi den un cura di cas na Hubadastraat, mesora a dirigi patruyanan di Oranjestad na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e habitante cu ela tende e sonido di porta di cura habri y a bay wak ybta nota un persona cu mustashi diki y cu petchi cora/oranje canando den e cura pero ora e sospechoso a ripara cu ela ser mira ela core sali for di e cura. Polisnan a bay rondia den e vecindario pero no a topa cu e sospechoso aki.