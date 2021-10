Reglanan nobo importante pa exportacion di pisca y otro productonan di lama pa Merca

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria conhuntamente cu Centraal Bureau voorde Statistiek ta trahando hunto cu autoridadnan Mericano pakeda mantene e mercado Mericano habri pa exportacion di pisca y productonan di lama for di Aruba.

P’esey ta pidi tur compania cu ta exporta of, kier bay exporta den futuro, pisca y/of otro productonan di lama pa e mercado Mericano pa manda un mail pa Departamento di AsuntonanEconomico, Comercio y Industria y dirigi esaki na e directora Maria Dijkhoff-Pita na info@deaci.aw cu informacion di contacto di e compania, no mas laat cu 15 di october 2021.

Pronto Merca lo ta manehando importacion di pisca y productonan di lama den su mercado a base di un lista di exportadornan autorisa cu autoridadnan Mericano lo uza. Ta importante pa companianan na Aruba cu ta exporta of kier bayexporta e productonan aki den futuro ta riba e lista cu Merca lo ta uzando. Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria kier yuda exportadornan cu esaki. Conhuntamente cu CBS, e Departamento di AsuntonanEconomico tin acceso na e database di NOAA Fisheries, cu tae oficina Americano di asuntonan internacional pa inspecciondi productonan di lama, pa registra companianan di Aruba. P’esey ta pidi tur compania cu ta exporta of kier bay exporta pisca y/of productonan di lama, pa tuma contacto pa medio di info@deaci.aw, no mas laat cu diabierna 15 di october 2021.

Merca recientemente a pasa e Marine Mammal Protection Act(MMPA) pa proteha mamifero marino, manera p.e. delfin. E obhetivo di e ley aki ta pa controla cu e proceso di piscamentoof colecta otro productonan di lama pa e productonan cu tadrenta mercado Mericano, no a resulta den captura incidental di e mamiferonan marino. Asina NOAA ta mantene den nandatabase, un lista di tur exportador pa asina, si ta necesario, por haci mas pregunta pa controla cu e captura incidental tamas minimo posibel. Si companianan no ta riba e lista aki, no por exporta pisca ni productonan di lama pa Merca.

Si tin mas pregunta of kier mas informacion riba e ley Mericano aki, por tuma contacto libremente cu Zulema Erasmus di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria na z.erasmus@deaci.aw of 5212419.