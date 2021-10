KEN TA NOS MINISTER DI TRANSPORTE, INTEGRIDAD, NATURALESA Y ASUNTONAN DI ADULTO MAYOR URSELL ARENDS

Ursell Mikhail Arends, naci 29 di Augustus 1980, casa cu sra.Tamarah Arends Croes, tata di dos yiu teenager, Ayden y Avah Arends. Ursell a bay scol basico na Oranjestad, Mon Plaisir School y scol secundario Mon Plaisir College. Despues Ursell di aobtene su general arts and science (AA degree), Ursell a siguistudia y a gradua den International Business Management for di St. Clair College na Windsor Ontario Canada, na 2005.

Como hoben, gran parti di Ursell Arends su hubentud a wordodisfruta den bario di Santa Cruz. Desde su infancia el a gustadeporte y a practica e deportenan di futbol y bowling. E consistencia y disciplina di deporte a fungi como e fundeshi pa sudesaroyo. Den e deporte di bolwing, Ursell a representa Aruba den exterior na varios ocasion. E tabata tin e honor tambe di forma parti di e bestuur di Arubaanse Voetbal Bond (AVB) for di 2011 tecu 2015 como miembro di directiva, tesorero y tambe como e Team Manager di nos seleccion nacional.

Ursell ta considera su mes un “young professional” na curason. El a labora den e ramo turistico pa mas di 15 aña. Como un young professional, su carera profesional a cuminsa na La Quinta Beach Resort como Human Resources Manager for di 2006 te cu 2015. Na 2015 mi a wordo nombra como Operations Director di La Quinta Beach Resort cual funcion el a eherece te ora cu el a huramenta como parlamentario na July 2021. Durante e trayectoria como professional den sector di turismo, Ursell a sirbitambe como presidente di Aruba Timeshare Association(ATSA) for di aña 2016 te cu 2018.

Entrada den Politica:

RAIZ a wordo lanta na 2017 pa hobennan Arubiano cu kier a cuminsa cu un movecion politico y tabata sa di scucha, atendey cumpli cu necesidadnan y deseonan di e pueblo. Den suparticipacion na eleccion dia 25 di Juni 2021, Sr. Arends a logra un total di 1939 voto di confiansa, un alegria y honor enorme pa por representa e bos di e personanan aki y ademassirbi pueblo completo dignamente.

“Mi vision ta pa hiba e pueblo na un miho porvenir y establece oportunidadnan nobo pa nos futuro generacionnanpor gosa di dje. Mi ta kere fervientemente den e mision pa crecenos plataforma progresivo y establece solucionnan duradero panos Aruba”.

Tin cambio fundamental cu ta necesario. Manera reformagubernamental, solucion pa desperdicio solidio y likido, desaroyosostenibel conhunto cu derecho di naturalesa. Tambe ta necesariopor ehempel pa tin vivienda adecuado y pagabel pa nos adultonanmayor cu tin mas necesidad, trece diversificacion stabil di empleocual ta sirbi como e pilar di famia, y tambe brinda siguridad pa nos hendenan.

“Mi mensahe semper lo keda uno di speransa y optimismo; nos kier keda leu di politica toxico y anticua. E proposicion ta pa apodera nos isla su hendenan y tuma bek e rienda di nospais.

Si nos pueblo uni hunto y lucha hunto, nos lo por crea un mihoAruba. Nos agenda comun lo mester kibra tur barera. Mi ta enfatisa cu nos tur mester usa nos consenshi y coopera huntopa por logra nos metanan comun den sociedad

Nos tur mester di otro, no ta importa cual partido politico bo ta sostene, no ta importa di unda bo ta bin, no ta importa ken bota stima y no ta importa bo color di cuero, religion of status social. Pasobra ningun hende por biba nan so, Aruba MesterDi Nos Tur!