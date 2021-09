Departamento di Aduana ta duna biaheronan algun tips en conexion cu temporada di herfst vakantie

ORANJESTAD – Herfst vakantie ta acercando. Teniendo cuenta cu esaki Departamento di Aduana ta duna e siguiente tips pa tur biahero:1. Formulier Tijdelijk Uitvoer

Departamento di Aduana ta recomenda biaheronan paregistra articulonan personal manera laptop, celular of tablet na oficina di Aduana na aerocargo of na aeropuerto. Esaki ta conta solamente pa articulonan cu no tin comprobante cu a cumpra e producto

aki na Aruba of cu a yega di cumpr’e den exterior y cu e derecho di importacion ya ta paga. E formulario ta un comprobante cu e persona a sali cu e articulonan for di Aruba y e ta pa evita cu mester paga impuesto riba e articulo aki na momento cu e regresa. Tur biahero por download e formulario di Tijdelijk Uitvoer for di riba e website www.douane.aw y yena e formulario di adelanta. Corda cu mester pasa registra esaki promer cu biaha na oficina di Aduana na aeropuerto of na aerocargo pa e formulario aki por ta valido.2. Exoneracion di impuesto riba ekipahe di biahero• Pa productonan di uzo personal

Esaki ta te cu un balor di factura di 400 florin. Ta posibelpa importa esakinan sin cu ta necesario pa paga impuesto di importacion. Articulonan cu tin un balor di factura cu tasurpasa 400 florin, mester paga impuesto ariba e producto completo. • Exoneracion pa cierto productonan mara na un limite

Productonan mara na un limite ta:1. 200 pida (1 slof) di sigaria, of 25 pida di siga, of 50 pida di cigarillos, of 250 gram di tabaco 2. 1 liter di bebida fuerte p.e. rum of whisky, of 2,25 literdi biña, of 3 liter di cerbes

Pa productonan cu no ta nombra bou di 1 y 2, mester paga impuesto y accijns.

Pa por bin na remarke pa e exoneracion ariba e productonanmenciona, e biahero mester cumpli cu algun condicion:

– E persona mester ta 16 aña di edad bay ariba

– E articulonan mester ta pa propio uzo.

Tene na cuenta cu articulonan pa uzo comercial no ta bin na remarke pa exoneracion.3. Declaracion verbal

Na momento cu e biahero yega bek Aruba for di exterior e por haci un declaracion verbal na oficina di Aduana situaden e sala di yegada na aeropuerto pa productonanpersonal.

Esaki no ta posibel pa articulonan importa cu tin un meta comercial of “encomienda”.

Pa loke ta trata “encomienda” of articulonan cumpra den exterior cu tin un meta comercial na Aruba, Departamento di Aduana ta avisa e biahero pa acerca un CustomsBrokers pa haci e declaracion di e articulonan. Comerciantenan por identifica nan compania cu un copia di e registro di Camara di Comercio di Aruba como tambe e persoonsnummer di e compania pa asina por haya un aprobacion pa Invoer Zonder Manifest (IZM verklaring).

Departamento di Aduana ta recomenda tur biahero pawarda tur factura pa asina por calcula exactamente e balordi e producto treci. Si acaso e biahero no tin factura, Aduana lo busca informacion online sin tene cuenta cu e biahero lo por a cumpra e producto na un prijs mas barata.Den caso cu surpasa e suma di exoneracion of e cantidad di exoneracion, pasa directamente na caha pa paga. No warda te ora Aduana haci su control riba e ekipahe.

Por ultimo Departamento di Aduana ta haci un suplica grandi na tur biahero pa tene cuenta cu e informacionnancomparti, pa asina gosa di un vakantie sin preocupacion.

Pa mas informacion por bishita nos website: www.douane.aw, manda nos un email na info@douane.aw of yama nos na 523-8888.