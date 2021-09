Veterinaire Klinieken Aruba ta crece hunto cu Payroll Pro HRM.

Posted in







E marketing team di Payroll Pro HRM a pasa bishita VeterinaireKlinieken Aruba na Wayaca pa mira con ta bayendo cu nan desde a bira cliente na mei 2021.

A sinta cu Stephany Wever cu ta co-owner y veterinario y Therade Wit, cu ta trahando nuebe aña caba pa e clinica comoveterinary assistant y awor ta laborando alabes como admin y HR, A puntra con ta bayendo cu e programa.

Thera: “E ta bayendo bon, e programa ta masha facil pa uza. No mester di hopi practica, nos por a haya sa con pa traha cu neleriba nos mes, e ta hopi duidelijk.

Fuera cu nos a salba placa door di trece e payroll in-house, tambe nos a ripara cu awor e payroll ta bay mas liher tambe. No mester warda riba e ‘third party’ pa manda payslips pa noscheck, nos mes ta haciele y e ta bay mas ‘smooth’ tambe. Aunque masha poco nos mester di ayudo, ora nos yama VCC (distribuidor di Payroll Pro), nos ta wordo yuda hopi bon, e consultantnan ta hopi informativo y cla pa asisti.”

Stephany Wever ta añadi: “Nunca nos tabata tin un administratiein-house, Eric (Eric de Cuba) y ami tabata haciele lo miho cu nos por, pero como nos ambos ta veterinario y nos compania tacreciendo nos a mira e necesidad di personanan mas adecua pa haci nos administratie. Despues di e pandemia di aña pasa, nos a cuminsa haci cambionan den e organisacion, manere trece e payroll in-house. Via via nos a haya Angelique Brouwer pa siñaThera personeelsadministratie cu a capt’e hopi bon. Tambe nos a tuma Dwayne Kock den servicio specifico pa nos inventario y pa order supplies di Merca y Hulanda.

A puntra Stephany y Thera con nan ta mira e problematica di cachonan riba caya:

Stephany: “Tin mas y mas hende cu ta consciente kiko tur ta necesario pa cuida un mascota. No ta solamente cuminda, perotambe ta exigi sterilisacion, vacunacion, cuido pa evita purga ycarpata, prevencion di hartworm, y mester tene cuenta cu den e prome dos añanan y e ultimo dos añanan di un mascota su bida e lo rekeri mas atencion medico. Sinembargo, mayoria hende no ta asina leu ainda. Hende ta pensa mucho facil ora di tuma uncacho, y mester ta consciente cu lo bay ta responsabel pa un bida. Na paisnan manera Hulanda un famia ta pensa hopi bon prome nan scoge pa tin un mascota den nan cas, pasobra mestertene cuenta cu hondenbelasting por ehempel. Mester analysa sibo famia por carga e costonan di tin un mascota na cas.

Pakiko tin asina hopi fundacion pa cachonan na Aruba?

Stephany ta splica: “Pasobra tin asina hopi aanbod di cacho ribacaya, y cada fundacion tin su propio manera pa yudanan y no tin un protocol stipula cu nan mester sigui. Locual Aruba mester ta conscientisacion y educacion pa doñonan di mascotanan ta ‘petowners’ responsabel. Introduci hondenbelasting y reguladogbreeding, no solamente pa baha e cantidad di cachonan perotambe pasobra actualmente nos ta mira cu e ‘overbreeding’ ta trece malesanan cu anteriormente no tabata existi na Aruba, awor si tey. Legislacion, implementacion y ‘follow up’ di e leynan ta clave.

Veterinaire Klinieken Aruba, e compania di Stephany Wever y Eric de Cuba, ta existi desde 1995 y tin actualmente dos clinica, esun mas grandi na Wayaca y un na Noord.

Payroll Pro HRM, e programa desaroya na Aruba door di programmeurnan local, ta existi desde 1993 y ta e software di HR y Payroll mas uza na Aruba y Caribe en general.