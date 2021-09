Minister Xiomara Maduro ta reuni cu Fitch Ratings

ORANJESTAD – Pa recuperacion di Aruba ta importante pa Gobierno keda den contacto continuo cu e companianan di rating cu ta evalua e situacion financiero y economico di PaisAruba. En bista di esaki, siman pasa Minister Maduro a reuni cu Fitch pa asina informa nan riba e formacion di Gabinete Wever-Croes II y duna un bista tambe riba e relacion institucional cu Hulanda, Presupuesto 2021 y 2022 y e refinanciamento di Aruba su debenan local y internacional.

Pa locual ta refinanciamento di debe, Minister Maduro ta brindae siguiente splicacion. Normalmente tur aña prome cu Aruba subi mercado internacional pa por busca e financiamentonecesario pa por cumpli cu e debe externo di nos Pais, e compania di rating Fitch ta evalua Aruba y den nan raport di evaluacion nan ta duna inversionista un indicacion di con Aruba ta para pa por cumpli cu su obligacionnan. Pa aña 2021 y 2022 Aruba a yega na e palabracion cu Hulanda cu e debe externo di nos Pais pa e dos añanan aki lo wordo cubri haciendo uso di fiansa na un interes reduci via Hulanda. Pa e motibo aki ta premira cu no lo subi mercado internacional por lo pronto. Pa locual ta trata e debenan local, nan refinanciamento no ta forma parti di e palabracionnan haci cu Hulanda. Pesey pa cubri e necesidad financiero aki, Gobierno lo emiti bonds maneranormalmente ta wordo haci pa refinancia e debenan local cu tamadura den e aña. Ta bon pa indica cu e refinanciamentodomestico aki no ta subi e debe di nos Pais.