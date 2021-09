Posted in













Diamars anochi durante patruya banda di dump polisnan atento di distrito 4 (Santa Cruz) a tuma nota di un pick-up sospechoso cu un conosi di polis na stuur, mesora a para esaki y a controla e number pero esaki no ta cuadra y ni tin e documentonan na ordo. Esaki tabata suficiente motibo pa confisca e vehiculo. Ora polis a pidi e chauffeur pa e yabi esaki no kier a duna polis e yabi. No a keda nada otro pa polis detene e chauffeur tambe.