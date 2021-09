Wardacosta y KPA ta detene indocumentadonan riba tera y lama / De Kustwacht en het KPA houden ongedocumenteerden aan in gezamenlijke actie

Ayera den oranan di anochi e sistema di radar di Kuerpo Policial Aruba (KPA) a detecta un boto

cu lo mester a yega tera den oranan di anochi y baha varios indocumentado na tera. Mesora

Wardacosta y KPA cu nan unidatnan a bai den accion. Den e busceda riba tera, personal di

KPA a detene tres persona den e area di Santo Largo. Riba lama unidat di Wardacosta a

detene e boto cu dos persona na bordo cualnan a baha e indocumentadonan na tera. Na

momento cu Wardacosta a duna advertencia pa stop e boto e personanan no a para e boto.

Wardacosta mester a los algun tiru di advertencia cual durante di e accion un persona na bordo

a ser herida. E persona herida mester a ser traslada pa hospital pa haya tratamento medico. E

otro persona riba e boto a ser entrega na KPA huntu cu e tresnan riba tera pa sigui cu e

investigacion den e caso aki. E caso aki a cana den un bon colaboracion entre Wardacosta y

KPA pa proteha fronteranan di nos isla.

Wardacosta lo keda monitor cu su sistemanan y unidatnan riba lama pa por intercepta botonan

cu ke yega tera na un forma ilegal. Wardacosta ta pidi habitantenan pa na momento cu mira

algu sospechoso of peligroso riba lama of na costa, pa yama Wardacosta riba e number 913

gratis of whatsapp riba 005999 – 5100913. E number aki ta alcansabel di dia y anochi. Cu

cooperaccion di habitantenan alerto nos por mantene e fronteranan y lama safe.

De Kustwacht en het KPA houden ongedocumenteerden aan in gezamenlijke actie

Gisteravond detecteerde de radarsystemen van het Korps Politie Aruba (KPA) een verdacht

contact op de radar. Op basis van deze detectie heeft het KPA de Kustwacht direct

geïnformeerd voor een gezamenlijke actie. Op het land heeft het team van KPA drie

ongedocumenteerden in de buurt van Santo Largo aangehouden. Terwijl de Kustwacht op zee

de voortvluchtige boot met twee personen aan boord heeft aangehouden. Tijdens de interceptie

gaf de bemanning aan boord van de boot geen gehoor aan de stopsignalen van de Kustwacht.

Hierdoor zijn er waarschuwingsschoten gelost waarbij een persoon aan boord is geraakt. De

verwonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Alle personen

zijn aan het KPA overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak.

De Kustwacht doet een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte

situaties waarnemen om het noodnummer 913 gratis te bellen of een whatsapp via 005999 –

510 0913 te sturen. Met uw medewerking houden we de zee en de kustlijnen van het eiland

veilig.