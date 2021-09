GOBIERNO DI ARUBA A RICIBI MAS TEMPO DI HULANDA PA CUMPLI CU REKISITO PA BIN NA REMARKE PA SOSTEN DI LIKIDES

ORANJESTAD – Dialuna mainta den rueda di prensa di Gobierno di Aruba, Premier Evelyn Wever – Croes a elabora riba e topico di sosten di likides. Manera cu ta conoci, Aruba a cuminsa ricibi sosten di likides for di Gobierno Hulandes desde 2020 y pa cual Aruba ta entrega na Hulanda e suma necesario pa sosten di likides. CFT ta revisa e peticion y duna un conseho na Gobierno Hulandes. Finalmente Gobierno Hulandes ta aproba of desaproba e peticion, a base di e conseho di CFT.

Prome Minister a splica cu desde cu a cuminsa ricibi sosten di likides na 2020, cada biaha tabatin un of otro cos cu mester a dialoga riba dje, pero nunca CFT a duna Aruba conseho completamente negativo. Sinembargo e biaha aki CFT a duna conseho negativo pa algun motibo cu Gobierno di Aruba no ta di acuerdo cu n’e, pero cu ta dialogando cu Hulanda riba nan.

Gobierno Hulandes kier a tuma e decision pa nenga Aruba e sosten likides. P’esey prome cu e reunion di Conseho di Minister di Reino (diabierna ultimo cu e tema aki tabata riba agenda), Premier Wever – Croes a dialoga cu Secretario di Estado sr. Knops y cu Premier Rutte na New York (diabierna). Resultado di e dialogo aki ta cu nan no a nenga Aruba e sosten di likides, pero a duna mas tempo. Den e dialogo cu a tuma luga, Premier Wever – Croes a splica cu desde 30 di maart cu Gobierno a cay te cu siman pasa diadomingo 19 di september, tabatin un Gobierno demisionario. Esaki a haci cu no por a tuma tur decision manera un Gobierno legitimo. Pues awo cu si ta posibel, a pidi espacio pa tuma e decisionnan cu mester pa por bin na remarke pa e sosten di likides.

Tin 2 tema cu tin opinion dividi entre Gobierno di Aruba y Gobierno Hulandes:

Wever – Croes norm; Landsverordening normering top inkomens. Na Aruba a mira cu cierto directornan di companianan estatal tabata gana 5,6, of 10 biaha mas hopi cu Minister President. Berdad ta compronde cu na cierto compania e materia cu nan ta maneha ta hopi tecnico y dificil pa haya hende, pero no por hustifica cu ta gana asina mas hopi cu e funcion cu ta carga tur e responsabilidadnan di e Pais. Esaki ta en general. Consecuentemente a bin cu un ley cu ta pone un maximo na e salario di un director di un compania estatal na 130% di e salario di un Minister President. Esey ta un ley cu a traha riba dje caba y ta cla pa wordo trata.

Sinembargo Hulanda a bisa cu mester baha esaki y ahuste mas. Ademas Hulanda a indica cu algo mester wordo haci cu e pensioen di Ministernan tambe. Prome Minister Wever – Croes a agrega cu ta trahando riba e ahustenan aki. Sinembargo, a resulta cu Prome Minister di Aruba su salario ta hopi mas abou cu Prome Minister di Corsou y hopi mas abou cu Prome Minister di Sint Maarten. Pues Hulanda a impone e regla di 130% riba tur tres isla sin duna espacio pa ahusta esaki. Cual ta haci cu e salario cu ta basa riba e Minister President di Aruba (maximo 130%) ta bay cay hopi mas abou cu Corsou y Sint Maarten. Consecuentemente un director di compania estatal na Aruba cu ta haci mesun trabou cu esun di Corsou of Sint Maarten, ta gana hopi menos. Esaki por causa ‘Brain drain’ cual hustamente no kier pa Aruba. Riba e situacion aki Hulanda ta sali for di e punto di bista cu Aruba mester haci ahustenan cu nan a menciona y no worry cu locual ta tuma luga na otro islanan.

Premier Wever – Croes a enfatisa cu no tin problema cu e ley, pero lo desea pa e ta poco mas alinea regionalmente cu Corsou y Sint maarten. Sinembargo si esey no logra lo sigui cu e pasonan pa e implementacion.

E otro punto cu si tin division mas serio segun Premier Wever – Croes, ta encera e cortamento den e gastonan di cuido di salud, esta AZV. Manera ta conoci aña pasa Hulanda a bin cu e exigencia cu mester corta 5 miyon den AZV pa e sosten di likides cu tabatin mester di dje 15 di mei. Gobierno di Aruba a bay di acuerdo cu e 5 miyon, pero diripiente Hulanda a aumenta esaki pa 5 miyon mensual. Esaki ta algo cu Gobierno a protesta continuamente como cu e ta bira dificil, pero asina mes e aña aña pasa a corta 35 miyon florin y e aña aki a logra corta 40 miyon florin. Sinembargo como cu CFT a bisa 40 miyon no ta 60 miyon cu mester corta anualmente, Aruba no ta haya e placa.

Prome Minister a indica un bes mas cu Gobierno no ta di acuerdo cu e opinion aki y cu e posicion di e organo no ta duna realse of respet na e seriedad di e situacion cu Aruba ta aden. Pues e ultimo palabracion haci cu Hulanda ta pa duna espacio pa den e dianan aki sigui dialoga pa por sali for di e situacion.

“Por ultimo ta importante pa remarca cu e sosten di likides ta hopi importante pa Aruba, especialmente pa loke ta e subsidio di salario cu ta duna na basta trahado (loonsubsidie) y tambe pa e proyecto di pakete di cuminda. Gobierno di Aruba lo sigui negocia cu miras pa por yega na un solucion pronto pa Aruba por haya e sosten di likides cu ta asina necesario y tin tur confiansa cu lo sali for di esaki, Premier Wever – Croes a termina bisando.