ROSABELLE ILLES TA OBTENE DOCTORADO NA LEIDEN UNIVERSITY

Riba 23 di september, psicologo Arubiano Rosabelle Illes a defende su disertacion titula Between a Rock and a Hard Place: Challenges, Strategies and Resolution of Value Conflict Mediation. Dilanti un comision cu a consisti di profesornan di Leiden University, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht como tambe KU Leuven na Belgica, Illes a contesta preguntanan critico tocante su estudionan conduci. Despues di a defende su disertacion cu exito, Rosabelle a ricibi e titulo di PhD den Psicologia for di Leiden University.

Mihor conoci pa su obranan creativo como autor, for di un edad hoben Rosabelle tawata sa cu e kier studia e ser humano pa compronde nos comportamiento y siña con pa saca e potencial maximo di un persona. Despues di a obtene su VWO diploma na Colegio Arubano, Rosabelle a muda pa Hulanda pa sigui su estudio. El a ricibi su Bachelor den Psicologia cu un minor den literatura ingles for di Webster University y a completa su Master den Psicologia Social y Organisatorio na Leiden University. Segun cu el a finalisa su master tesis, el a aplica pa forma parti di e proyecto Conflict & Security di Leiden University como un candidato di PhD bou guia di Prof.dr. Naomi Ellemers y Dr. Fieke Harinck. E proyecto aki a culmina cu Illes su disertacion tratando e tema di mediacion di conflictonan di balor.

Contribuyendo na literatura di e maneho di conflicto, Illes su investigacion a demonstra cu apesar cu conflictonan tocante balornan di e ser humano, pues locual un persona ta kere ta fundamentalmente corecto of incorecto, ta hopi mas dificil pa resolve compara cu conflictonan tocante cuestionnan mas tangibel manera placa y tereno, mediadornan no mester sinti desespera ora di maneha e conflictonan aki. Sinembargo, tacticanan tradicional, cu mayoria bes ta resulta fructifero ora di intermedia den conflictonan tocante recursonan tangibel, por ta contra-productivo ora di implementa den conflictonan di balor. E disertacion ta presenta estudionan scientifico, haciendo uzo di metodologia qualitativo y quantitativo, cu e meta di engradece nos conocimiento tocante e desaroyo, escalacion y resolucion di conflictonan di balor. Cu e resultadonan, Illes, conhuntamente cu su profesornan, ta spera di por a asisti mediadornan profesional cu mas tactica pa maneha y resolve e conflictonan dificil cu ta trata balornan di e ser humano.

Actualmente Rosabelle ta forma parti di e Facultad di Hospitalidad y Maneho di Turismo na Universidad di Aruba, unda e ta preparando pa sigui expande su carera academico.