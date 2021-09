President Hoge Raad brengt werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Den Haag; Piet Gispen Photography



Dineke de Groot, President van de Hoge Raad, brengt deze week een werkbezoek aan

Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De Hoge Raad is cassatierechter in zaken afkomstig uit Nederland en uit Caribisch

Nederland (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Door de

versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een

werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in

Caribisch Nederland verder gestalte te geven.

Haar werkbezoek staat in het teken van kennismaking met de plv. gouverneur van Aruba,

mevrouw Yvonne Lacle-Dirksz, de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, de

gouverneur van Sint Maarten, Eugene Holiday, de minister-president van Aruba, Evelyn

Wever Croes, de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas, de minister-president van

Sint Maarten, Silveria Jacobs, de rechters en bestuurders van de Gerechten, de Orde van

Advocaten en het Openbaar Ministerie van de eilanden. Tevens zal zij op de Universiteit

van Aruba en The University of Curaçao een gastcollege geven over De Hoge Raad in

2021.

De Groot is sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad. Zij is de eerste

vrouwelijke president van het hoogste rechtscollege sinds de instelling ervan in 1838.

Sinds oktober 1990 is De Groot lid van de rechterlijke macht. Na de opleiding tot rechter

was zij vanaf 1996 verbonden aan de rechtbank Amsterdam en vanaf 2009 ook aan het

gerechtshof Arnhem. Vanaf 2012 is De Groot werkzaam bij de Hoge Raad in het civiele

recht en het belastingrecht, eerst als raadsheer en vanaf 1 januari 2018 tot 1 november 2020

als vicepresident. Sinds medio 2011 is zij tevens bijzonder hoogleraar Rechtspraak en

conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam.