Ewald Biemans di Bucuti &Tara lo wordo honra na e United Nations Climate Conference ‘COP26’ na Glasgow, Escocia Aruba lo briya riba escenario mundial

EAGLE BEACH, Aruba – September 27, 2021 – Mas di 100 lider politico mundial, Reina Elizabeth y decenas di miles di negociadornan, representantenan di gobierno, empresanan, y cuidadanonan lo atende na COP26 pa 12 dia di debate y negociacionnan di nos medio ambiente. COP26 ta wordo considera e reunion di mas importante na mundo dedica na cambio climatico.

Aruba como protagonista mundial

Siendo e unico hotel certifica Carbon Neutral den Caribe y cu un modelo cu por wordo replica (locual ta wordo considera pa tin un impacto significativo debi na un gran number di negoshi di turismo na mundo), United Nations a premia nan prestigioso Climate Action Award na Aruba su Bucuti & Tara Beach Resort na 2020. Ewald Biemans, como doño/CEO di Bucuti & Tara, a wordo invita pa presenta su exito y lo wordo honra durante e ceremonia 9 di November na COP26, na Glasgow, Escocia.

Kico ta COP26?

Pa casi tres decada, United Nations ta reuni casi tur pais na mundo pa nan global climate summits – yama COPs – locual ta significa ‘Conference of the Parties’ (Conferencia di e Miembronan). Durante e ultimo añanan, cambio climatico a transforma den un tema poco conoci na un tema di prioridad mundial. COP26 lo tuma lugar di Oct. 31 – Nov. 12 na Glasgow, Escocia y esaki lo ta e di 26 conferencia di United Nation riba e tema di medio ambiente.

Dicon COP26 ta mas importante cu nunca?

Expertonan cientifico di clima mundialmente ta wak evidencia y ta adverti nos di e cambionan irevocabel cu nos ta causando na nos sistemanan climatico y cu tin nos den un emergencia planetario. E aumento di temperatura global di 9 grado Farehnheit y e cambio di e nivel di lama cu 20 pa 30 pia lo resulta den un perdida completo di coral, selva Amazonico y lo causa zonanan di costa di Merca, Asia y tur isla Caribeño pa keda abou di awa, desplazando miyon di personanan di areanan cu lo bira completamente inhabitabel. COP26 a wordo crea como un initiativa contra e emergencia mundial aki cu lo yuda den crea un plan cu e obhetivo pa limita calentamento global na 1.5 grado Celsius.

Con e la cuminsa:

A pasa 29 aña desde e famoso 1992 United Nations Rio de Janeiro Earth Summit y Ewald Biemans, doño/CEO di Bucuti & Tara Beach Resort, ainda ta sigui mes un inspira manera e prome biaha cu nan a yama tur participante pa tuma accion na e famoso conferencia. Como un fiel siguido di noticia, Biemans tawata lesa y wak tur e cobertura cu e por a haya durante e reunion crucial di 1992. Describiendo esaki como un “wake-up call”, e conferencia a acelera su prome esfuersonan te cu awo cu e ta propietario di e hotel di mas eco-certifica y e prome y unico resort Carbon Neutral den Caribe desde 2018, y awo, premia door di United Nations.

Durante e cumbre di 1992, cientificonan a describi con nos mundo lo mustra si nos no reduci nos emision nan. Si nos no controla kico nos ta haciendo awo, calentamento global ta bai causa pa nivel di awa subi na un punto cu Aruba no lo tin su famoso beachnan. E ciencia tawata cla desde e momento ey y Biemans a cuminsa busca y implementa solucionnan.

Bintiocho aña despues, Bucuti & Tara a bira e prome hotel na mundo pa haya e prestigioso Global UN 2020 Climate Action Award for Climate Neutral Now. E aña aki, Biemans a wordo invita pa asisti como un presentador na e di 26 Conferencia di United Nations, Conference of Parties, of COP26, November 1-12 na Glasgow, Escocia. Reina Elizabeth di Inglatera y mas cu 100 lider politico di tur parti di mundo lo atende COP26, locual ta reconoci como e cumbre di mas importante na mundo pa nos medio ambiente y e carera pa por stop nos temperatura di subi mas cu 1.5 grado (manera ta wordo meciona den e 2015 Paris Agreement) cu solamente nuebe aña mas prome cu e consecuencianan ecologico bira catastrofico y irevocabel.

Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com.