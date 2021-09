Atraco arma na un cas riba caminda principal na Boegoeroei

Posted in







































Dialuna mainta a drenta informe di un caso di atraco na un cas na Boegoeroei, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada si e patruya a bin compronde for di un di esnan cu ta biba na e cas cual ta yiu di e doñoy ta declara cu aki ta trata un atraco arma unda un rato prome e tabata den su camber y un homber desconosi p’e a drenta cu un cuchiu den man y a pidi pa placa den papiamento pero usando un accento di spaño cu no ta dje bon ey. E atracador tabata bisti cu un jeans y tabata tin su cara tapa cu un paña lora. E atracador a logra bay cu un cantidad di placa larga cu tabata tin den un petchi cual suma no ta conosi te awo. E empleada na e cas cu tambe tabata tey a spanta y tabata rekeri atencion di ambulans cual a pidi pa ambulans bini na e sitio pa trate. Na e cas y den vecindario tin hopi camara di seguridad y sigur cu pronto atracp team lo pone man riba e atracador cu a huy den un Hyundai i10 blauw scur cu glasnan tinted.