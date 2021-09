Dama di 23 aña burachi y pa colmo ilegal ta causa accidente di varios mil florin na daño lagando 4 auto destrui y un palo di lus cu transformer riba dje kibra na Kadushi Largo

Posted in





































Diasabra madruga ta drenta informe di cu un auto lo a ranca un palo di lus y lo a bolter na Kadushi Largo, mesora a dirigi patruyanan di Santa Cruz na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un Nissan March bayendo direccion pariba cu velocidad halto pa un motibo of otro a perde control baha caminda kibra un palo di lus cu transformer riba dje desvia bay dal basta fuerte un Toyota Corolla cu tabata staciona pushe bay dal un cura di cas alavez e March a sigui bal dal un Daihatsu Terios tambe staciona manda esaki bay dal un Ford Edge tambe staciona dilanti e cas. Na prome instante ningun hende tabata sa unda of ken e chauffeur ta, pero despues testigonan a apunta un dama cu lo tabata na stuur, e dama en cuestion di 23 aña di edad tabata bao influencia di alcohol y a bin descubri cu pa colmo ta ilegal na Aruba. Mesora polis a detene y a bay cun’e na warda di polis na Santa Cruz. E daño aki cu e dama aki a laga atras ta di varios mil Florin y e NO ta sigura.