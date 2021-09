Exprodesk ta invita tur musico pa participa na e campaña di “WDNA-88.9FM”

Posted in





ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria y su unidad Exprodesk ta invita tur musico pa participa na e campaña di “Miami’s 88.9FM WDNA Broadcasting Radio”. Si bo ta un musico y bo tapensa riba e posibilidad pa extende bo carera, esaki ta booportunidad pa Bo resona den exterior y crea un ‘fan base’ mas grandi. E campaña lo cuminsa dia 24 di september 2021te cu dia 9 di october 2021 y lo ta completamente gratis paparticipa.

E campaña “WDNA” ta un campaña unda cu Exprodesk taduna nos musiconan local e oportunidad pa nan propio composicion resona na Florida y asina duna nan e oportunidad di por expande nan musica na un otro nivel. Tur musico di tur genero lo por participa na e campaña aki. Pa participa nos tapidi tur nos musiconan cu ta interesa pa primeramente inscribinan canticanan na Oficina di Propiedad Intelectual pa nan por ta protegi bou di e derecho di autor. Siguientemente nos tapidi pa esnan cu kier manda nan canticanan, pa haci esaki viaun MP3 audio file hunto cu nan link di YouTube si acaso nantin videonan. Tur musico mester manda nan canticanan/audio files prome cu dia 9 di october 2021 na: s.meijer@deaci.aw

Di e manera aki Exprodesk tin como meta pa promove nos musiconan Arubano di tur genero door di expone nos canticanan local riba mercado internacional. Di e manera akitambe Exprodesk ta contribui na e desaroyo di nos Industria Creativo door di promove exportacion di creacionnan di nos artistanan, brindando nan e oportunidad pa saca probecho di nan talento y creatividad.

Ta importante pa menciona cu Exprodesk no lo ta esun cu lo bay selecciona e canticanan di e campaña aki, sino e locutornan di “WDNA”. Exprodesk ta facilita pa ricibi e canticanan y manda esakinan pa e radio di “WDNA” na Florida. “WDNA” lo bay ta esun cu lo scohe e musiconan cunan lo presenta den e luna di oktober.

Pa mas informacion over di e campaña di “Miami’s 88.9FM WDNA Broadcasting Radio”, con pa participa of con paregistra, por tuma contacto cu Sra. Sharon Meijer via: s.meijer@deaci.aw