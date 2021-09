Sistema di Asycuda lo ta down pa dos ora dialuna dia 27 diseptember 2021

ORANJESTAD – Departamento di Aduana ta informa tur suclientenan cu dialuna awo dia 27 di september 2021 no lo tinsistema di Asycuda entre 7.30’or pa 9.30’ or di mainta. Esaki ta pa motibo cu lo ehecuta un server update riba e sistema general di Aduana. Esaki ta significa cu brokers no lo por hacideclaracion- of pagonan online. Na momento cu e sistema ta funcionando bek, lo procesa e pagonan.

Departamento di Aduana ta spera di por a informa tur cliente y partners debidamente.



Pa pregunta por manda nos un email na: info@douane.aw ofyama nos na 523-8888.