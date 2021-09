Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Conseho di Minister di Reino awe

Posted in

Riba agenda di Conseho di Minister di Reino di awe diabierna 24 september, tabata tin e punto di agenda di e sosten di likides pa Aruba pa lunanan oktober te cu december di 2021. Lamentablemente Caft a yega na e conclusion cu Aruba no mester haya sosten di likides mas.

Un punto crucial cu ta hunga un rol e biaha aki ta e hecho cu Aruba, apesar di tur esfuerso, no a logra corta 60 miyon florin den cuido di salud den e aña aki, manera Hulanda ta exigiendo, pero ta logra corta 40 miyon. Aruba no ta di acuerdo cu ponencia aki, pasobra esaki no ta posibel den un aña di pandemia, pero asina mes Aruba ta logra corta 40 miyon florin si.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den un reunion cu Secretario di Estado demisionario Raymond Knops e siman aki, a indica cu ta apenas e siman aki e gobierno nobo a huramenta y pues ta apenas awor tin mandato pa por actua. Y e Prome Minister di Aruba a pidi tempo na Hulanda pa por atende cu e puntonan cu Caft ta señala.

A keda palabra cu e peticion pa sosten di likides di Aruba pa e lunanan di oktober, november y december, lo wordo posponi pa e siguiente reunion di Conseho di Minister na fin di oktober.

“Gobierno di Aruba ta trahando riba e alternativanan pa asina por bin na remarke pa e sosten necesario. E hecho cu ta tarda un luna mas, no ta un problema mesora, debi cu e entradanan di pais Aruba ta mehorando poco poco, pero sigur”, Prome Ministe Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.