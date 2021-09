Polis atendiendo un caso di maltrato entre un ex-pareha

Posted in











Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di maltrato na Caya Alicia Godett, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama lo a ser agredi pa su ex-pareha di fam M. y cu ta biba na Savaneta. E patruya a conseha e dama pa bay Centro Medico y busca un declaracion medico di e lesionnan ricibi mientras nan ta bay Savaneta pa atende cu e ex. Polis a bay na cas di e ex y a papia cu e ex y a hala su atencion y pa bis’e cu recherche ta bay atende cu e caso di maltrato aki.