Despues di 43 aña Sir. Jose “Chaco” Cornelio ta bay cu pensioen!

MACUARIMA, ARUBA: Despues di 43 aña di servicio Cuerpo Policial Aruba a despedi di Sir. Jose Cornelio, mihor conocicomo Chaco. Un persona cu un trayectoria largo cu a dedica cu alma, pasion, tempo y dedicacion na Cuerpo Policial Aruba.

Sir.. Chaco a cuminsa su carera policial cu solamente 19 aña di edad. Na aña 1978 ela cuminsa como Hulp agent pa Cuerpo Policial Antiyas. Despues e la sigui na aña 1982 na straatdienstOranjestad. E mesun aña aki ela sigui pa departamento di Narcotica. Pero tabata na aña 1986 na momento cu Aruba a hayasu Status Aparte cu e mester a bolbe scol di polis bek pa asina e por bira polis oficialmente. Como un di e prome klasnan Chaco su carera no a caba pero a crece den conocimento y cu amplioexperencia. Chaco a haya e oportunidad na aña 1988 na unda eladrenta departamento di recherche di Oranjestad y t’e cu dia di awe na aña 2021, Chaco a keda labora na e departamento aki.

Den su tempo liber Chaco a dedica su tempo na muchanan den arte marcial. E ta un persona reconoci den e area aki y un persona de. top como referee den e deporte aki. Ta danki na sudedicacion y amor pa locual cu e ta haci Chaco ta un ridder den Orde van Oranje van Nassau. Un hall of famer na nival mundialy Grand Master den diferente arte marcial.

Amigonan, famia y coleganan a organisa un despedida chiquitopa Chaco. Como sorpresa a busca Chaco na su cas y asina bouguia di unidad motorisa a dirigi Chaco pa su ultimo dia di trabouhunto cu su amigonan di antes.

“No ta algo cu mi a spera na momento cu mi a wak e unidadmotorisa yega mi cas.” Tabata e prome reaccion bou harimentodi Chaco.

Amigonan di antes manera Carlos Hodge, Sr. Sambo, Sr. Paulina, Sr. Krozendijk tabata un par di e tantisimo amigonan cu a bin celebra Chaco su ultimo dia. Chaco a ricibi comoreconocimento un petchi di polis diseña pa Sr. Brown y cu a wordo traha na Hulanda. Un atardi yena cu chiste y bon recuerdonan di antes.

Como tradicion Chaco a haci su ultimo yamada via radio di polis na central di polis. Tur unidad y departamento special a duna honor via radio di polis na e ultimo yamada y mensahe di Chaco. Un momento cu sigur a yena tur persona cu emocion. Na final di dia Chaco a traspasa e batuta pa e hoben recherche cu ta bai sigui y maneha e departamento. “ E prome cos cu bomester siña ta e respet y disciplina. Bo no tey pa escala e problema. Un medaya tin tres banda. Prome cu bo kier judge unhende wak tur e bandanan di medaya, asta e rand ta un banda.” Danki pa bo esfuerso, dedicacion y tempo na Cuerpo PolicialAruba. Danki na Chaco su famia pa e tempo cu ela dedica nanos cuerpo. Nos comunidad por ta oryugoso cu nos tabata tin un persona manera Chaco cu a dedica alma y cuerpo pa combaticriminalidad y awor su conocimento a wordo traspasa pa e hobennan. Disfruta di bo pensioen, bo merece esaki y muchumas! Danki Sir. Chaco!