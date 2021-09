Accidente entre auto y motorcycle na Tanki Flip a laga dos persona herida

Posted in























Diaranzon mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Doña Rosa na Tanki Flip. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un motorcycle cu dos persona riba dje. Ta asina cu un Kia Soluto a bai subi caminda pero no a tene cuenta cu e motorcycle cu tabata biniendo for di pariba y e motorcyclista cu e pasahero riba e motorcycle ambos a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende ambos victima pero a transporta un so di nan pa hospital.