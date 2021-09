PA GABINETE WEVER-CROES II, TRECE TRANKILIDAD TA UN PRIORIDAD

“Pabien Aruba cu un gobierno nobo. Un dia hopi especial, un dia nobo, pa mi personal, un dia cu hopi emocion pasobra con cu bay bin ta trabounan hopi duro y grandi nos a haci pa nos a yega asina leu. Un periodo di formacion cu tabata hopiintensivo y cu a tuma hopi tempo aparte di tur e retonan di tur dia. Pa nos yega na e momento pa huramenta ta algo hopibunita. Pa mi mes cierto momento ora mi ta wak mi coleganannobo huramenta ta drenta mi un sentimento manera di mama. Mi ta resa pa tur cos bay bon y mi tey pa guia nan tambe y tambe e coleganan cu ta haciendo esaki un biaha mas”, tawatae palabranan expresa di Prome Minister Evelyn Wever-Croesdespues di a huramenta dialuna atardi.

Prome Minister a enfatisa cu trece trankilidad den nos pueblo na unda mester trece trankilidad ta un prioridad pa GabineteWever-Croes II.

Enseñansa den e ultimo tempo tawata un area cu a trece poco turbulencia den nos comunidad y cu esaki, a trecepreocupacion y intrankilidad. Cu e minister di enseñansa nobo,lo trece tambe un maneho nobo pa crea confiansa den e area aki. Educacion ta importante pa forma sociedadnan miho y fuerte. Exito den desaroyo di nos futuro generacion ta mara nae trankilidad den enseñansa di nos pais. Gabinete Wever-Croesta compromete cu esaki.

Riba e tereno di maneho di Covid, Gabinete Wever-Croes II lo continua cu e trabounan cu a bin ta haci desde principio y lo sigui cu e maneho pa trece trankilidad cu mas conscientisacionpa asina cada biaha cu cifranan subi, Aruba no shutdown pa despues nan baha ta habri bek. Esaki sigur, segun PromeMinister, no ta un sistema cu nos por continua cu n’e. Gobierno ta studiando y considerando tambe otro modelonanpa wak con pa atende cu esaki na un forma diferente.

Trece trankilidad pa tur hende por enfoca riba nan rol den hibaAruba padilanti. Un cos cu Gobierno lo traha mas riba djetambe ta trece tur hende hunto. Aruba ta enfrentando retonangrandi. Nos no a sali for di e pandemia ainda y esey ta pone cu hunto nos mester haci’e. Gobierno no por haci’e su so, PromeMinister a enfatisa. Nos mester di sector publico, di sector priva, di Parlamento, di coalicion y di oposicion. Aruba mesterdi tur hende aworaki pa nos por bay padilanti.

“Awor cu Aruba tin un gobierno atrobe, pueblo di Aruba por ta sigur cu nos lo traha dia den y dia afo pa nos por trece e trankilidad cu lo hiba nos na progreso y bienestar cu mestertrece bek. Aruba ta pasando den retonan grandi. E pandemia a dal henter mundo duro pero aki na Aruba nos ta enfrenta tur reto manera nos a yega di enfrenta caba. Nos por enfrentaesaki si nos uni. Ban haci’e pasobra nos ta stima Aruba, nos ta stima nos famia y nos ta stima nos mes. Hunto nos ta logra”, Prome Minister a enfatisa.