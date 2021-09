Na Morgenster mama den cuarentena a bay traha lagando 4 mucha menor di edad nan so na cas

Diamars mainta a drenta informe di cu tin 4 mucha nan so na un cas na Morgenster, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Taskforce di D.V.G. a pasa controla un dama cual ta den cuarentena na su cas na Morgenster pero na nan yegada nan no a haya e dama pero si 4 mucha menor di edad cual esun mayor ta di 12 aña cu a keda encarga na e cas. Polis mes a comproba cu esey ta e caso pero no por haci mucho den e caso aki ya cu normalmente nan lo a sera e cas y bay cu muchanan warda di polis pero como e mama ta den cuarentena polis no kier expone nan ni otro coleganan na mas peliger pero a bay avisa slachtofferhulp di e caso aki.