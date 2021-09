Rechenell Statie E VISION PA MI PAIS Nos tur tin cu duna di nos parti

Posted in

Un gobierno no por crea un Sociedad fuerte su so. Cadaciudadano mester duna di su parti pa logra esaki. E pandemia cu a dura mas di loke mundo a pensa, a siña nos cu ta hunto so nosta logra. Progreso y stabilidad real ta depende di cada hende cu ta biba riba nos dushi baranca. Awo mas cu nunca, nos mesterbin hunto pa mustra cu nos por logra yega na e Aruba cu noskier mira bek.





Mi vision pa mi pais, ta bo vision pa nos pais. Nos vision mesterta comun.

Nos a pasa hunto den un pandemia cu pa nos tur tawatadevastador. Nos tur a bay atras. Pero, nos tur a siña cu ta huntoso nos mester cana bay padilanti. Hunto so nos por creaprosperidad pa nos mes, pa nos pais. Nos tur tin un parti importante pa hunga den e progreso di nos pais. Y nos gobiernotin e deber y responsabilidad di promove maneranan nobo patraha, facilita reformanan y monitorea e progreso cu cadaciudadano a aporta na dje.

Aruba, un pais di compromiso, oportunidad y balentia. Un paisna unda cu libertad ta bay pareu cu responsabilidad y e deseo pa crece di cada ciudadano. Un pais na unda nos pueblo tin e amabilidad pa yuda otro y esaki a wordo demostra den e pandemia. Nos pais ta keda un pais di boluntarionan cu compromisonan comun, for di esun di mas hoben te esun di mas edad. For di Noord te San Nicolas. Nos meta ta comun, nos meta ta un, nos meta ta un Aruba cu progreso y stabilidad.

Como un yiu di tera deportista cu a experiencia un accidentegrave 4 aña pasa, mi por bisa cu mi gana di sigui biba y determinacion pa bay dilanti ta locual cu ta motiva mi tur dia. Mi vision y deseo ta, pa cada un di nos sigui contribui pa ta un miho persona y pa por hunto crea un miho Aruba. Esaki ta loke ta uni nos y loke hunto nos mester wanta na dje.

Nos tur tin cu duna di nos parti.

Mi ta desea Gabinete Wever-Croes II exito den e gobernacionnobo y pa semper mantene e bienestar di Aruba y cadaciudadano na prome luga. Pabien Prome Minister Evelyn Wever-Croes y pabien tur minister di Gabinete Wever-Croes.