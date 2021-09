FIRMAMENTO DECRETONAN NACIONAL RETIRO MINISTERNAN ACTUAL Y NOMBRAMENTO MINISTERNAN NOBO / ONDERTEKENING LANDSBESLUITEN ONTSLAG DEMISSIONAIRE MINISTERS EN BENOEMING NIEUWE MINISTERS

Na Gabinete di Gobernador di Aruba, riba dialuna 20 di september 2021 durante oranan di mainta a tuma luga e firmamento di e decretonan nacional, esta landsbesluitnan, di retiro di e ministernan cu ta renuncia y e landsbesluitnan di nombramento di e ministernan nobo cu ta asumi nan puesto. Esaki a tuma luga door di Gobernador Interino di Aruba, Su Excelencia Yvonne Laclé-Dirksz, y e minister-president saliente y entrante, señora Evelyna Wever-Croes.

Decretonan nacional retiro ministernan den funcion

Primeramente Gobernador Interino a firma e decretonan di retiro di e ministernan demisionario. Na su turno, señora Wever-Croes tambe a firma e landsbesluitnan den su funcion como minister-president saliente.

Decretonan nacional retiro y nombramento minister-president

Seguidamente Gobernador Interino a firma e landsbesluit tocante tanto e retiro di minister-president saliente como nombramento di e proximo minister-president. Mirando cu ta trata di e mesun persona, señora Wever-Croes tambe a firma e landsbesluit aki dos biaha: prome den su funcion como minister- president saliente y despues den su funcion como proximo minister-president.

Decretonan nacional nombramento ministernan nobo

Finalmente Gobernador Interino a firma e landsbesluitnan di nombramento di e ministernan nobo. Na su turno, señora Wever-Croes den su funcion di proximo minister-president, tambe a firma e landsbesluitnan aki.

Huramentacion

Minister-President y e otro ministernan di Gabinete Wever-Croes II lo huramenta awe dialuna 20 di september pa 5:30 or di atardi na Cas Ceremonial di Gobernador den presencia di Gobernador Interino di Aruba, Su Excelencia Yvonne Laclé-Dirksz.

Minister plenipotenciario

E gabinete nobo Wever-Croes lo tuma un decision pa loke ta trata e puesto di minister plenipotenciario.

ONDERTEKENING LANDSBESLUITEN ONTSLAG DEMISSIONAIRE MINISTERS EN BENOEMING NIEUWE MINISTERS

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de Waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend minister- president, mevrouw Evelyna Wever-Croes.

Ontslaglandsbesluiten zittende ministers

Allereerst werden door de Waarnemend Gouverneur de ontslaglandsbesluiten getekend van de demissionaire ministers. Op haar beurt heeft mevrouw Wever-Croes die landsbesluiten gecontrasigneerd in haar rol van aftredend minister-president.

Ontslag- en benoemingslandsbesluit minister-president

Vervolgens tekende de Waarnemend Gouverneur het landsbesluit inzake zowel het ontslag van de aftredend minister-president als de benoeming van de opvolgend minister-president. Aangezien de aftredend en de aantredend minister-president dezelfde persoon zijn, werd dit landsbesluit tweemaal door mevrouw Wever- Croes gecontrasigneerd: allereerst in haar hoedanigheid van aftredend minister-president en vervolgens in haar hoedanigheid van opvolgend minister-president.

Benoemingslandsbesluiten nieuwe ministers

Tot slot werden de benoemingslandsbesluiten van de nieuwe ministers ondertekend door de Waarnemend Gouverneur. Op haar beurt heeft mevrouw Wever-Croes als opvolgend minister-president die landsbesluiten gecontrasigneerd.

Beëdiging

De minister-president en overige ministers van het kabinet Wever-Croes II worden op maandag 20 september om 17:30 uur te Cas Ceremonial di Gobernador beëdigd ten overstaan van de Waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz.

Gevolmachtigde minister

Over de invulling van de positie van de gevolmachtigde minister zal door het nieuwe kabinet Wever-Croes een besluit worden genomen.

