Diadomingo madruga na momento cu polis tabata atendiendo un assitencia un Toyota Yaris shinishi a bini cu velocidad halto pa dal 2 polis na e sitio, esakinan a bula hala na banda pa e auto no dalnan. Polis a logra wak e number pero a bruha den un di e cifranan. A purba bay su tras pero no a hay’e mas, patruyanan a keda core rond busca hasta cu patruyanan di otro distrito pero no a logra. Polis a keda di sigui cu e buskeda y start un investigacion.