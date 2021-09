Guarda Costa a pidi refuerzo policial pa yuda atrapa un sospechoso

Posted in











Diasabra mainta a drenta peticion pa refuerzo di polis for di e personal di Guarda Costa riba lama na altura di Eagle Beach, mesora a despacha varios patruya na e sitio. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu Guarda Costa tabata atendiendo cu un boto di parasail y un personal di e boto a bula na awa y subi riba un waverunner di un colega di otro watersport cual a core hib’e na e strand asina e core bay y huy for di e detencion. A mobilisa e otro patruyanan pa busca e sospechoso aki riba tera. Despues di un buskeda extensivo na e area no a logra haya e sospechoso. E colega di e otro watersport cu a yuda e sospechoso huy a ser deteni pa a stroba trabao di autoridad y yuda un sospechoso huy.