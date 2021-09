Accidente banda di Palm Beach Plaza

Posted in











Diabierna despues di 11’or di anochi, un patruya di Polis a encontra un achterop aanrijding banda di Palm Beach Plaza Mall. Afortunadamente no tabata tin hende herida pero si e daño tabata considerable. A resulta cu un Toyota Yaris blanca biniendo for di J. E. Irausquin Boulevard tabata kla pa subi e caminda di L.G. Smith Boulevard ora diripiente toch a dal para. Su tras tabata tin un Honda shinishi y ora e chauffeur di e Honda a wak cu e Toyota Yaris su dilanti a primi trot bay pa subi L.G. Smith Boulevard, e chauffeur di e Honda shinishi tambe a primi gasoline pa subi e caminda mientras cu e a bira su cara links pa wak si tabata tin trafico ta bini. Ora di bira cara back su dilanti, ja e no por a haci nada mas y a claba tras di e Toyota Yaris su dilanti. E impacto tabata basta fuerte unda e bumper di e Honda a kita completo y airbag a sali afor. E Toyota Yaris tambe a sufri basta daño parti patras unda e Honda a dal den dje. Mirando cu ambos chauffeur a resulta ileso y tur papel y documento tabata na ordo, e patruya di Polis a sigi su caminda, mientras e dos chauffeur a keda warda Roadservice pa asina reglanan papelnan cu Seguro