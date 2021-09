Minister Andin Bikker a haci traspaso amplio y ordena di e cartera di Husticia y Integracion

Posted in





Despues di casi cuater aña di trabou duro, awe tabata asina leu cu Minister Andin Bikker a haci traspaso amplio y ordena di e cartera di Husticia y Seguridad na su sucesor, sr. Rocco Tjon. Minister Bikker a bin ta prepara pa basta siman caba pa por efectua un traspaso structura, hunto cu un resumen di e logronandi e maneho hiba pa cu ful e ministerio, un di e ministerionanmas grandi di Pais Aruba. Tambe ela pidi cada hefe di departamento of instancia cu ta resorta bow di e ministerio, paduna di nan banda un bista di e temanan cu ta rekeri atencion e proximo lunanan den e aña presupuestario 2021 y comienso di 2022.

E traspaso di awe ta bin despues di dos reunion intenso cabaentre sr. Tjon y sr. Bikker, hunto cu e departamento di finansa di e ministerio y e futuro asesornan cu ta premira lo bay forma parti di e team cu lo bay asisti sr. Tjon.

En total Minister Andin Bikker a traspasa na e futuro MinisterRocco Tjon un total di como 28 map grandi yena di documento y informacion cu ta regarda e departamentonan y instancianancu ta resorta bow di e ministerio. Tur esaki riba su mes ta un diferencia di anochi y di dia compara cu ora Bikker a tuma e ministerio over di exminister Dowers. E tempo ey e no a haya practicamente nada na informacion ni documentacion, cual a tipifica e completo abandono di parti di e Gabinete Mike Eman I y II pa cu entre otro e ministerio di Husticia durante no menos cu dos periodo di Gobernacion.

Mas durante e mainta sr. Bikker tambe a traspasa documentonancu ta regarda e cartera di integracion, bou unda e maneho di stranheria y permisonan ta resorta na DIMAS. Den e caso ey a reuni cu Minister Glenbert Croes, cu lo tuma e maneho aki over, esta Asuntonan di Labor y Integracion. Ey tambe a entrega documentonan cu ta regarda trabounan realisa y referente e maneho existente.

Minister Bikker a informa sr. Rocco Tjon y sr. Glenbert Croes cu si en caso nan por tin pregunta, nan semper por yam’e.

Durante e mainta Minister Bikker tambe a haya reconocimentodi Minister-President, sra. Evelyn Wever-Croes, pa e trabowrealisa como Minister di Husticia. Minister Andin Bikker di su banda a yama Mnister-President y tur su coleganan danki pa e cooperacion y sosten colegial y a deseanan tur clase di éxito. Tambe a informa igual cu si ta desea semper nan por yam’e y conta cu su sosten.

Na final di dia Minister Bikker a gradici su personal cu a sostenee ultimo cuater añanan den e trabou incansabel cu el a realisa.