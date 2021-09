Inscripcion online pa Landsexamen mavo/havo/vwo 2022

Oranjestad, 17 di september 2021

Bo ta desea di haal bo diploma di MAVO, HAVO of VWO ainda? Landsexamen ta brinda e oportunidad pa haal e diploma aki na un manera flexibel.

Un “landsexamen” ta igual na e examen di un scol secundario y un diploma di landsexamen MAVO, HAVO of VWO tin e mesun balor cu e diploma obteni via un scol secundario.

Ken por participa?

Personanan cu no ta bishita scol secundario (mas) pero cu ainda kier haal nan diploma, como tambe esnan cu kier haal certificado pa un of mas materia (vak) specifico por inscribi pa participa na Landsexamen.

Landsexamen ta aplica e mesun exigencianan pa examen (exameneisen) y e mesun “schriftelijke centrale examens”.

Esnan cu scoge pa participa na landsexamen no ta obliga pa haci examen den tur materia pareu. Bo por scoge pa haci examen y haal “deelcertificaten” pa un (1) of mas materia durante diferente aña escolar. Cada candidato tin maximo 10 aña pa haal su diploma via landsexamen.

Riba website www.ea.aw por haya mas informacion di e similaridadnan y e diferencianan entre Landsexamen y scol secundario, como tambe por haya informacion di tur e rekisitonan pa participa.

Inscripcion

Inscripcion pa landsexamen 2022 ta tuma lugar den e periodo di 1 di september pa 30 di september 2021.

Den cuadro di mehoracion di servicio, a digitalisa henter e proceso di inscripcion: Entrante 1 di september 2021 inscripcion pa Landsexamen ta bay online, a traves di un formulario digital.

Tur persona cu kier participa na Landsexamen mester yena e formulario di inscripcion digital y upload tur e documentonan rekeri, manera p.e. certificado, diploma, listanan di cifra obteni cu firma oficial y copia di un extracto di registro di Censo di Aruba.

Tur informacion necesario ta accesibel a traves di e website Enseñansa Aruba: www.ea.aw. Riba e pagina principal di e website mester busca Landsexamen (bou di letter L) den e alfabet menu.

WWW.EA.AW, LANDSEXAMEN@EA.AW, +297 528 3400, STADIONWEG 37, ORANJESTAD, ARUBA

Ta urgi un y tur pa por fabor lesa tur informacion, incluso e “Informatiebrochure Landsexamen 2021” prome cu yena e formulario di inscripcion online.

Candidatonan cu ta cumpli cu tur regla di inscripcion y a pasa e “screening” ta wordo notifica pa manda online un copia di e recibo di pago of pagonan si ta paga den parti. Pone riba bo recibo(nan) bo nomber y e vak cu bo a paga pe.

Si no entrega tur documento necesario of si e inscripcion drenta despues di dia 30 di september 2021, ya no por procesa e inscripcion. E periodo menciona den ley ta di 1 di september te cu 30 di september.

Mas informacion

Pa mas informacion por acudi na e website di Departamento di Enseñansa Aruba www.ea.aw como tambe sigui DEA via social media, facebook y instagram @EducationAruba, pa keda na altura di tur informacion oficial.