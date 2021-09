Dia 16 di september ta celebra Dia Mundial di Ozon

Posted in





ORANJESTAD – Tur aña ariba 16 di september Nacionnan Uni (UN) y mundo henter ta observa dia mundial di ozon (World Ozone Day). Desde 1987 a propone cu riba e dia aki ta celebra y ta pone atencion riba e tema di capa solar y dipreservacion di e capa di ozon. E fecha 16 di september ta e dia cu a firma e protocol naMontreal cu ta trata e substancianan cu ta afecta y por caba cu e capa di ozon. P’esey tambe ta yama e documento ‘Montreal protocol’.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta e instancia gubernamental cu tin e tarea di conscientisa turriba e temanan relaciona cu naturalesa y medio ambiente, ademas di nan tarea di formula maneho. DNM kier trece dilanti cu e capa di ozon tin un rol importante pa proteha salud di hende, e medio ambiente y diferente ecosistema.

Tambe nos kier informa con e Montreal protocol a bira un exito y con esaki tambe por sirbi como ehempel pa otro convenio bini na vigor. Si tin determinacion di parti esnan envolvi pa yega na un meta desea y necesario, esaki ta posibel pa trece cambionan real.

Kico ta e capa di ozon?

Na Ingles ta yam’e ‘ozone layer’. E ta un capa di gas fragil cu ta proteha e mundo door di absorba mayoria di radiacion ultravioleta for di solo cu ta dañino. E capa aki ta yuda preserva bida riba nos planeta.

Kico a yuda e capa di ozon?• E iniciativanan di e Montreal protocol, su amiendanan y e avancenan tawata exitoso paintroduci medidanan cu ta yuda controla uzo di productonan dañino, e asina yama Ozone-Depleting Substances (ODS’s) cu ta caba cu e capa solar, asina a yuda proteha esaki. ODS’s ta tipo di gasnan cu ta bini di actividadnanhumano manera industria cu awor ta controla pa tur e partido cu ta forma parti di e Montreal protocol. E obhetivo final ta pa elimina e productonan cu ta contene ODS y desaroya conocementonan cientifico y informacion tecnologico pa cu esaki.

Cua ta e temanan pa tene cuenta cune rond di e topico di e capa di ozon?

Temanan manera e capa di e ozon (ozone layer)ta: cambio di clima, daño na e capa solar, promocion di e productonan cu ta ozone friendly, e rayonan ultravioleta, e ondanan cayente cu tin di haber cu e gasnan den atmosfera, Montreal protocol, Kigali amendment.

E aña aki relaciona cu e Dia Mundial di Ozon, Nacionnan Uni kier pa celebra e exito di eesfuerso global di e Montreal protocol, pa e union y determinacion di e paisnan cu a firma e protocol aki. P’esey mes paisnan mester coopera y sostene e Kigali Amendment na e Montreal protocol cual a drenta na vigor desde 1 di januari 2019. Esaki ta encera pa eradica y stop cu ‘hydroflourocarbons’ (HFC’s) cual ta e gasnan potente cu ta contribui na cambio di clima. E amienda aki por yuda evita cu temperatura global lo subi te cu 0.4 grado C pa final di e siglo. Tambe door di combina e accionnan, elimina mas gas HFC y cambia pa e productonan cu ta spaar energia, p.e den e industria cu ta traha e productonan pa fria (cooling industry), manera airco y frishider, nos por logra mas beneficio pa e clima y proteccion pa e ozon.

Informacionan y recomendacionnan adicionalpa tene cuenta cune tocante e capa di ozon.

Departamento meteorologico ta e instancia cu ta duna indicacion tocante e rayonan ultravioleta cu ta midi rond mundo. Asina hende por sa ki grado ta safe y con largo por keda pafor sin cu esaki ta afecta e cuero na un forma peligroso. Esaki ta significa cu si bo ta expone bo cuero demasiado na solo bo ta hisa e posibilidad di desaroya cancer di cuero. P’esey ta bon pa tuma precaucion por ehempel bisti un sombre pa cubri e cara y pañanan color cla cu ta cubri gran parti di bo curpa. Tambe ta recomenda uzaproductonan anti-solar cu ta proteha e cuero pero uzando uno cu no ta contene e kimico oxybenzone. Pa locual ta trata e productonan di aerosol (di fliet), check bon si nan no ta contene gasnan HFC of otro kimico dañino pa nos medio ambiente. Sea consciente con ta anda cu productonan manera airco y frishidair cu por ta contene gasnan HFC’s y con ta dispone di esakinan.

DNM ta comparti e pagina di United Nations Environment programme unda tin hopi mas informacion di e topico di ozon. E pagina tahttps://ozone.unep.org