Accidente pa falta di preferencia na crusada Fultonstraat cu Caya E. Petronia.

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente na e crusada Fultonstraat cu Caya E. Petronia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e Hyundai Accent biniendo for di Fultonstraat a crusa pa bay Rudolf Arendsstraat pero e no a duna preferencia na un Nissan March biniendo for di nort den Caya E. Petronia. Afortunadamente ningun persona a resulta herida. Ademas polis a atende un di e chauffeurnan cu no tabata tin rijbewijs.