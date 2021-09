Conocido persona cu limitacion coriendo cu su scooter special a hay’e envolvi den un accidente ora un Nissan March a dal un u-turn su dilanti y no a mir’e

Posted in

































Diaranzon anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Jossy Motors den Caya G. F. “Betico” Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Nissan March biniendo for di pabao a bay dal un u-turn pero no a mira e scooter special di e persona cu limitacion y a dal esaki. Debi na e impacto e scooter a dal abao hunto cu e victima cu a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero esaki no kier a bay hospital pa un chekeo mas profundo.