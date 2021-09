Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia diabierna 17 y diamars 28 september 2021, como tambe 7, 14 y 21 di oktober 2021

14.00

S.J.W.Z.A.C.I.M.P.

Pro forma. W. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un telefon di un persona riba 4 di februari 2021, dor di saca un pistool riba e persona y bise: “Kico bo ta kere, ta atraco esaki ta” y “Nami e Iphone of ta bala bo kier haya”.W. y C. y P. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di placa, di un of mas telefon y di auto di un of dos persona riba 22 di mei 2021, dor di persigui e personanan y cera nan cu auto y grita nan: “Unda e placa ta?” y“Saca tur placa cu bo in” y a dal nan cu pistool y bat y kibra nan windshield, y saca cuchio y bisa nan: “Mi ta bay bora bo dor cu bo ta keda cu bo mannan den bo carson” y saca pistool y bisa nan: “Keta keto of mi ta tira bo”.C. y P. ta wordo acusa di intento di homicidio di cuatro persona of mas riba 30 di mei 2021 dor di los tironan riba nan. C. y P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela y balanan den e periodo di 22 di mei 2021 te 30 di mei 2021.