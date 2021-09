Durante e ceremonio protocolar di Apertura di e Aña Parlamentario, SU EXCELENCIA GOBERNADOR DI ARUBA A DUNA UN DISCURSO HOPI ELOCUENTE

Subrayando Desaroyo Economico, Union y Democracia entre otro







Durante e ceremonia protocolar di Apertura di e Aña Parlamentario, un biaha mas, Su Excelencia Gobernador di Aruba, Señor Alfonso Boekhoudt a duna un discurso hopi elocuente treciendo hopi punto padilanti na un manera balansa. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta reacciona riba 3 punto cu a hala su atencion mas di e discurso di Gobernador: Desaroyo Economico, Union y Democracia.

Nos ta den un aña caminda cu lo tin hopi reto. Ainda nos ta den e pandemia pero tambe nos ta den recuperacion. Su Excelencia Alfonso Boekhoudt a subraya e desaroyo economico cu ta locual ta bay saca nos di e crisis cu e pandemia a ocaciona. Gobernador a menciona tambe diferente faceta di e desaroyo economico y kico ta e retonan pa por logra. Gabinete Wever-Croes I desde cu a cuminsa goberna, a pone como un prioridad e desaroyo economico di nos pais y di biaha a cuminsa traha riba proyectonan cu a cuminsa pone nos pais bek riba e rumbo di un economia fuerte y resiliente. Apesar cu Covid a causa hopi daño, cu e maneho cu Gobierno a hiba, a pone nos riba e caminda di recuperacion. Gabinete Wever-Croes II lo continua cu e trabou y proyectonan pa asina Aruba pronto para bek fuerte y resiliente economicamente.

Gobernador a papia di union expresando cu union no kiermeen cu tur ora nos ta di acuerdo cu otro riba tur cos. Pero union ta ora bo por uni den un meta comun. Bo ta keda mantene bo posicion, bo opinion, bo ideologia bo conviccion pero cu un meta comun cu ta Aruba. “Mi ta convenci cu e parti di union ta hopi importante pa nos pais. Hunto, Gobierno, Parlamento y pueblo di Aruba lo logra tur meta poni nos dilanti”, Prome Minister a remarca.

Riba e tema di democracia, Prome Minister a expresa cu e no ta kere cu tin un pais cu tin un democracia perfecto y Aruba sigur no ta pretende di tin un pero loke sigur nos tin ta algun derechonan fundamental cu ta den nos man pa cuida nan y protehe nan percurando cu nos ta keda cu un democracia bibo.

“Parlamento ta e sala na unda democracia mester wordo biba. Mi a mira cu ultimo añanan Parlamento a gana mas confiansa di comunidad. E nivel di debate den Parlamento ta hala mas atencion positivo den comunidad pero e ta asina delicado ya cu cada un di nos mester tin e responsabilidad pa por cuid’e door di hiba debatenan na nivel buscando pa nan ta fundamental. Mester tin prueba cu cosnan ta berdad y specialmente no riba mentira. Si nos como parlamentarionan mes hiba e debate na e nivel ey, nos lo keda mantene e confiansa cu nos a haña den comunidad. Democracia tadepende di e confiansa cu pueblo tin den nos como politiconan. Confiansa ta un cos cu ta tarda pa bo hañe pero bo ta perde den un rato di ora”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a expresa su deseo cu e Parlamento aki por sigui traha riba gana e confiansa di comunidad y asina teniendo cuenta kico pueblo kier, nos ta mantene nos derechonan fundamental democratico.

“Esaki ta un bunita mensahe di Su Excelencia Señor Gobernador, Alfonso Boekhoudt. Mi ta kere cu Gobernador a trece tur punto balansa padilanti canando e caminda entre tur diferente posicion cu hendenan por tin, vacuna of no vacuna, cuida curpa of no cuida curpa, desaroyo economico, no desaroyo economico, duna mas fase of bay traha mas riba crea empleo. El a cana exactamente den e linea y trece tur cos balansa cu ta crea un plataforma pa por continua”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.