Adicto ambulante deteni pa a horta placa for di tas cu a cay fey scooter dilanti edificio di corte den J.G. Emanstraat

Diaranzon atardi a drenta informe di un caso di ladronicia banda di edificio di corte den J.G. Emanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di ladronicia di placa (US$ 1500) for di un tas cu a cay for di un scooter na altura di edificio corte. E adicto ambulante a lanta e tas y a pasa man pa e placa. Ora esnan di e scooter a ripara y a bira bin bek a logra haya e tas pero sin e suma di placa. Via via di testigonan a haya descripcion di e adicto ambulante y polis a busca rond den e area frecuenta pa e conocido adicto cu a coy e tas. Un rato despues a logra captur’e y a detene pa ladronicia.