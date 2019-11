Auto a dal mucha riba bicicleta cu a bay cruza E.J. “Watty” Vos blvd.

Diabierna atardi informe di un accidente cu hende herida banda di Kooyman riba E.J. “Watty” Vos blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un mucha di 11 aña coriendo riba su bicicleta lo a bay trata di crusa E.J. “Watty” Vos Blvd biniendo for di pabao. E prome parti el a crusa cu exito pero lamentablemente e siguiente pida e no tabatin e mesun suerte. Un vehiculo cu no a nota e intencion di e hoben no por a para mas na tempo na momento cu el a crusa cu su bicicleta. E vehiculo a alcansa e criatura y ta fractura su pia door di e impacto. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y transporte cu hopi urgencia pa hospital.