Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin boroto ta sali for di un conocido adres na Koningstraat, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a papia cu e doño di cas cu yen di camber y a para e musica y a manda tur hende pa nan camber. Ademas di esey e tabata tin un persona mas cu no ta biba eynan y polis a core cu e amigo ey for di e sitio. Asina e anochi a sigui cu trankilidad.