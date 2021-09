Posted in













Diamars mainta a drenta informe di un incidente pabao di Aruwood riba E.J. “Watty” Vos blvd., mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di e Nissan Pick-up bayendo zuid diripiente a wak un projectiel parecido na un socket bin dal y destrui su windshield. No ta conosi for di cual auto of sitio esaki lo a sali, pero hecho si ta cu esaki a destrui e windshield. Polis a tuma datos y a keda di invetiga e caso aki.