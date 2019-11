Accidente cu impacto fuerte y 3 persona herida dilanti Ting Wei Supermarket na Rooi Santo

Posted in

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Ting Wei Supermarket na Rooi Santo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up biniendo for di zuid a bay bira na man robez pero no a calcula bon e velocidad di e Ford Everest biniendo for di nort y a djies lora dilanti esaki. E impacto tabata fuerte te cu e pick-up a bira casi 180 grado y 3 persona a resulta herida. na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan.