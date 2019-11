Na Sanicolas polis a detene sospechosonan cu a pasa den un autobus y los tiro pa loco

Posted in

Pa mas o menos 09.25 melding a drenta via Central Di Polis cu tin un bringamento y tiramento den Jansteenstraat. E personanan aki según e melding lo tawata den un autobus shinishi.

Pa 09.38 a drenta un otro melding cu den Van Galenstraat 3 hende homber bringando formalmente. Patrouille a bay pero no a haya nada pero testigonan ta bisa cu ta dos homber den un autobus shinishi.

Pa 09.51 patrouille a para B120 cu ta cuadra cu e descripcion den Rembrandtstraat, caminda cu un hende homber a sali na careda. Polis a bay au tras y a logra den detene de Caya Sint Maarten cu un arma di candela “geladen” ariba dje.

En total te aworaki tin 4 sospechoso deteni y no ta descarta cu lo tin mas detencion.