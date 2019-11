Atrobe e kimamento di sushi a bin lanta cabez na Moko molestiando e habitantenan bay pabao cu huma y veneno!

Posted in

Diabierna madruga a drenta informe di cu lo tin candela banda di Moko 30, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di sushi cu ta na candela pero na un forma strategico cu no ta mira cu ta sushi ta ser kima. Polis a tuma nota y a keda di avisa autoridadnan concerni. Entretanto tur e habitantenan cu a laba panja pone na cabuya of a pone panja den kashi cu ventilacion nan panjanan a keda ta hole huma y e huma toxico aki a kita un paar di dia di bida for di nan.