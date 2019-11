WEGA GRANDI DI DOMINO DIASABRA AWOR!!

Kudawecha / Calabas – Diasabra 30 di november shonnan amante di domino, ta bay tin supuestamente e “Main Bout” di e temporada di domino aki na e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant na grens di Kudawecha y Calabas! Shonnan manera un y tur sa nos ta drentando e last lap di campeonato di domino na 99 Bar & Restaurant, y diasabra awo ta dos gigante lo topa otro pa wak ta con ta “separate the men from the boys”! E dos teamnan cu lo bay enfrenta otro estilo un pa tera un pa lama, lo ta nada menos cu e trabuconan di Team Caba Co’ contra nan eterno rival cu ta Team Sero Blanco! Akinan ta “fireworks” ta bay tin shonnan, ya cu cada team ta pretende cu ta nan t’e dokternan den domino! Tin “boze tongen” cu ta fluistercu esakinan t’e teamnan cu ta husando “Inteligencia Artificial” pa gana wega. Cos di wak tin shonnan!

Manera semper e bataya lo cuminsa pa 8’or di anochi y e bar y cushina lo ta bon surti cu e conocido snacks nan completamente gratis manera ta 99 Bar & Restaurant so sa di haci! Pues shonnan, diasabra 30 di november awo, bini un bini tur pa 8’or di anochi pa e espectacular “MainBout” na 99 Bar & Restaurant, e unico Domino Square Garden na mundo! Yegaaaa!