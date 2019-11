Dama chauffeur a kita pa un auto cu a brake y bira diripiente su dilanti y e dama a bay dal riba trafico contrario

Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente dilanti Tesco Supermarket na jaburibari, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente forntal unda cu un dama bayendo nort a kita na man robez pa un auto cu e brake pa bay na man robez y pa no dal su tras a bay dal riba un pickup contrario. E dama chauffeur tabata keha di poco dolor pero mientrastanto e chauffer di e pickup a cana bay for di e sitio. Ta trata aki di un homber habla spaño un rato despues a aparece un homber bisando cu ta su yiu tabata core e truck y a spanta ora di e accidente y cono e no tin rijbewijs ela bandona e sitio,. Na yegada di e ambulans nan a atende y a controla e victima. Polis a bisa e tata di e chauffeur di e pickuo cu e mester regresa na e sitio.