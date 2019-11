Minister di Cultura Xiomara Maduro: JUAN CHABAYA “PADU” LAMPE “ARUBA SU TATA DI CULTURA” A BAY SOSEGA

ORANJESTAD – Nos Tata di Cultura Juan Chabaya Padu Lampe a bay sosega lagando un legado bunita atras pa nos. Danki Padu pa tur cos. Den mente y curason Padu lo ta bibo pa semper. Condolencia y hopi forza na famia y na Aruba henter.

Minister di Cultura ta comparti un parti chikito di ken ta Padu:

Juan Chabaya Lampe, miho conoci como ‘Padu del Caribe’ a nace dia 26 di april 1920 na Aruba. El a haya e nomber di cariño ‘Padu’ for di su Padushi y e nomber artistico “Padu del Caribe” el a haya durante un grabacion di disco na Venezuela. Un baluarte di nos cultura cu a desaroya su propio estilo riba tereno musical, como compositor, pintor y escritor. Logrando asina admiracion local y internacional.

Padu a lanta den un famia musical. Su tata Harry Lampe tabata tocado di piano y tabata lesa nota musical. Hunto cu su rumannan, tata di Padu tabata forma un grupo musical den cual nan tabata toca piano, fluit, fio, cuarta y wiri. Na un edad hoben (12 aña) Padu tabata dedica tempo na mandolin, clarinet y cuarta y a desaroya basta agilidad, te cu piano a bira su instrumento preferi. Despues cu el a scucha Rufo Wever toca, Padu a keda inspira pa sigui cu piano. Cu tempo el a desaroya su propio ritmo y estilo. Na un edad hoben di 16 aña Padu a cuminsa toca pa publico y e hoben pianista y compositor tabata considera Rufo Wever su gran inspiracion pa su desaroyo musical.

Como compositor Padu tin mas o menos 200 composicion musical riba su nomber. Hubert Booi tabata skirbi texto pa cancion pa e grupo hubenil ‘De Trupialen’ y Padu tabata traha melodia pa nan. Pa conserva y promove ritmo y melodia tipico di Aruba, manera wals, danza, mazurka y tumba, Padu y Rufo Wever a cuminsa cu grabacion y produccion di disconan 78 RPM destina pa e mercado di Antia Hulandes. Un di e grabacionnan ta e cancion compone na 1952, graba na 1954, yama ‘Aruba Dushi Tera’, cu dia 16 di maart 1976 oficialmente a bira nos Himno di Aruba. Padu a toca piano y canto tabata di ‘De Trupialen’ bao direccion di Frere Alexius.

E cantica preferi di Padu mes ta ‘Abo So’ un cancion inspira pa amor, cu palabranan bunita y hopi profundo.

E prome LP cu Padu a graba ta ‘Round trip with Padú del Caribe’, graba na Corsou cu Thomas Henriquez. Pa e exito di su LP ‘Padú del Caribe en Venezuela’ (graba na aña 1960 ) el a ricibi e premio ‘Piano de Oro’. Despues Padu a graba 11 LP RCA Victor, den añanan 60. El a pone su prome CD titula ‘Recuerdonan Stima’ riba mercado na 1993. Pa e CD aki Padu a ricibi ‘Den Ambiente Award’ y tambe na aña 1993 un plakkaat cu un CD y Cassette di Oro di ‘Zona Bon Records’. Su ultimo CD ‘Padú del Caribe’ a aparece riba mercado na 2008.

Desde inicio di e planta di television di Aruba na 1963 y pa tres aña sigui, Padu tabata duna oportunidad na talento local den su programa ‘Padú del Caribe y su show.’ Padu ta di opinion cu folklore semper ta hopi importante, e ta promove nos identidad y nos cultura, nos mester laga otronan conoce y cuid’e bon.

Pa su contribucion valioso riba tereno cultural Padu Lampe a ricibi varios premio y condecoracion. Banda di e premionan pa su contribucion na e mundo di farandula, aki nos ta comparti algun, Padu a haya e condecoracion como ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ (1972) di su Mahestad Reina Juliana, e ‘Orden di Andres Bello Segunda Clase’ di Gobierno Venezolano (1975) y e ‘Zilveren Anjer’ cu ta un honor Hulandes halto riba tereno cultural (1986). Tambe el a haya e reconocemento pa ‘distinguished services rendered to the community’ di Kiwanis Club of Aruba (1966), ‘Paul Harris Fellow’ di Rotary Club of Aruba (1991), un homenahe di Dhaddy Brokke den Golden Tulip Hotel (1991) y ‘Top 20 awards’ di Radio Galactica. Sinembargo e reconocimento mas grandi pa Padu tabata cu na 2001 el a haya e nombramento oficial como ‘Tata di Cultura di Aruba’ for di Gobierno di Aruba. E premio ‘Mara di Oro’ Padu a haya na aña 2004 y na 2007 Bon Dia Aruba a nombra Padu como ‘Man of the Year’. Na 2006 Grupo Cultural ‘De Trupialen’ a dun’e un homenahe y el a haya un luga riba nan ‘Muraya di Fama’.

“Aruba Patria aprecia, nos cuna venera, chikito y simpel bo por ta, pero si respeta”. Di e manera aki e tononan glorioso di nos Himno Aruba Dushi Tera ta cuminsa. Un cantica for di e mentenan creativo di cual nos inigualabel Padu Lampe ta un di e co-authornan. Awe Padu a bay laga nos fisicamente. Nos Himno cu despues di un lucha hiba pa entre otro nos Libertador Betico Croes a wordo oficialisa 42 aña pasa dia 16 di maart 1976 pa e Gobierno insular y resona pa promer biaha como e Himno di Aruba riba 18 di maart 1976 na Wilhelmina stadion. Esaki ta un parti chikito di e biografia di Juan Chabaya Lampe, Masha Danki Padu pa tur locual bo a haci pa Aruba, Padu sosega na paz.