Despues di a bebe pata pata burachi homber ta bisa ela laga su cartera den auto di “Eman”

Diahuebs marduga a drenta informe di un persona cu no por paga su cuenta na Great Rich Bar & Restaurant na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un homber cu no por a paga su cuenta, e homber Hulandes aki a bebe pata pata burachi y no tabata mustra di por a paga su cuenta. E la cuminsa bira agresivo despues di un rato ora personal di e bar no a lague bay.



E trahadonan a bati alarma na autoridad prome cu e situacion bay full for di man. Polis a puntra e homber dicon e no por paga. E la responde: “mi a laga mi cartera den Eman su auto”. Hopi no por a kere e exprecion di e homber.



E individuo no por a mustra un ID valido tampoco na Polis. E propietario di e bar tabata lamenta e homber su comportacion, e ta un cliente fiel di nan y nunca antes tabatin problema pa paga su consumo. Polis a detene e homber mirando cu e la cuminsa bira agresivo y falta respet na autoridad.